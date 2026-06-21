Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов похвалился собранным урожаем лисичек. ФОТО: Соцсети Вадима Булавинова.

Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов рассказал о своем походе за грибами. По его словам, в лесу его ожидало настоящее нашествие комаров. Снимками собранного урожая грибов он поделился в своих социальных сетях.

- Сходил в лес за лисичками. Это жесть. Комаров миллионы. Без спрея лучше не рисковать, - признался Вадим Булавинов.

Нижегородцы тут же отреагировали на этот пост. Одни восхищались открытием грибного сезона, другие – давали советы о способах приготовления лисичек.

- Обожаю лисички. Их можно заморозить на зимнюю жарку с яичком, - рассказала Лана Лебедева.

- Еще и клещей небось полно. Зато какой улов! – отреагировал Дмитрий Кириллов.

Напомним, ранее нижегородские ученые объяснили причину нашествия мошек и комаров в этом сезоне. По их словам, виной всему погода.

- Причиной нашествия комаров в этом году являются погодные условия, - считает доцент кафедры биологии, экологии и методик обучения Мининского университета Юлия Давыдова. - Снежный покров значительной толщины защитил зимующие яйца комаров от морозов, а весной он обеспечил личинок огромным количеством мелких временных водоёмов. Ранняя тёплая весна с температурами, близкими к 30 градусам Цельсия, ускорила развитие личинок — отсюда такой ранний массовый вылет двукрылых.