Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником. Соответствующее поздравление распространила пресс-служба регионального правительства.

- Вы стоите на страже самого ценного — здоровья. Сопровождаете человека всю жизнь, с самого первого вздоха. Вы лечите, спасаете, возвращаете к полноценной жизни, и за каждым случаем выздоровления стоит ваш профессионализм, неравнодушие и верность клятве Гиппократа, - отметил в своем поздравлении губернатор.

По словам Глеба Никитина, сейчас в сфере здравоохранения Нижегородской области работает свыше 50 тысяч специалистов. При этом в регионе уделяется огромное внимание медицине – ведется ремонт медицинских учреждений, идут закупки современного оборудования для поликлиник и больниц, постепенно внедряются новые форматы лечения. В последние годы в Нижегородской области сосредоточены на поддержке материнства и детства.

- Успешно развиваются репродуктивные технологии, помогая нижегородским семьям познать радость родительства. За всем этим – ваш труд, - отметил Глеб Никитин.