Едкий дым накрыл Нижний Новгород из-за пожаров в пригороде 19 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 19 июня жители Нижнего Новгорода массово сообщали о плотном дыме и резком запахе гари в разных районах города. По предварительным данным, причиной задымления могли стать пожары в деревнях Кусаковка и Ближнее Борисово, расположенных недалеко от городской черты. О возгораниях стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях и местных пабликах.

Жалобы на неприятный запах поступали из Щербинок, Новой Кузнечихи, Верхних Печер и других районов. По словам горожан, к вечеру над жилыми кварталами появился плотный смог, а воздух стал заметно тяжелее.

В соцсетях очевидцы публиковали кадры крупных пожаров в пригороде. По предварительной информации, в Кусаковке загорелся двухэтажный жилой дом. О возгорании также сообщали жители Ближнего Борисова. Столбы дыма поднимались на десятки метров и были видны из разных частей города.

Нижегородцы связывают появление смога именно с этими пожарами. Предположительно, из-за погодных условий и направления ветра дым распространился на значительную территорию и достиг жилых районов Нижнего Новгорода.

На момент публикации официальных комментариев о причинах задымления и ухудшении качества воздуха не поступало.