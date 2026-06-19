Центр медицины здорового долголетия открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Городская поликлиника №7

В Нижнем Новгороде начал работу первый в регионе Центр медицины здорового долголетия. Он создан на базе городской поликлиники №7 и занимается ранним выявлением факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, проведением углубленных обследований и разработкой индивидуальных рекомендаций для пациентов. Подразделение работает с апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Центр разместился в поликлиническом отделении №1 на улице Верхне-Печёрской. Попасть на прием могут жители, прикрепленные к государственным медицинским учреждениям, по направлению терапевта, эндокринолога или специалистов отделений медицинской профилактики.

Как рассказала главный врач поликлиники №7 Елена Овчинникова, главная задача специалистов – вовремя обнаружить изменения в организме, которые могут ускорять процессы старения, и помочь пациенту скорректировать образ жизни. Особое внимание уделяется таким факторам риска, как курение, лишний вес, низкая физическая активность, неправильное питание и злоупотребление алкоголем.

Обследование начинается с подробного анкетирования. Медики оценивают биологический возраст человека, качество сна, уровень стресса, тревожности, когнитивные функции и общее самочувствие. После этого пациенты проходят дополнительные исследования, включая анализ состава тела, оценку мышечной силы, гибкости суставов и состояния сосудов.

По итогам обследования каждый посетитель получает персональный «Паспорт здоровья» и рекомендации по питанию, физической активности, управлению стрессом и улучшению качества сна. При необходимости назначается дальнейшее наблюдение. С момента открытия центра обследование уже прошли около 200 человек в возрасте от 18 до 79 лет.