В Дзержинске наградили медиков в преддверии профессионального праздника

Фото: тг-канал Михаила Клинкова

В канун Дня медицинского работника в Дзержинске чествовали врачей и средний медперсонал. В городе трудятся более 600 врачей и свыше 1350 сотрудников среднего звена, сообщил в своем телеграм-канале мэр Михаил Клинков.

Награждение прошло с участием председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина и заместителя председателя Думы Дзержинска Александра Терентьева.

Благодарственным письмом председателя Заксобрания наградили коллектив Нижегородского областного детского центра медицинской реабилитации. Ещё 45 сотрудников медицинских учреждений города получили благодарственные письма от регионального парламента, администрации и городской Думы.

Евгений Люлин поздравил медиков и отметил, что Дзержинск — лидер экономического развития региона, и система здравоохранения должна соответствовать этому статусу. «Самое главное — это преданные делу кадры, настоящие профессионалы. Благодарю врачей и медперсонал за ежедневный труд на благо людей», — сказал он. Спикер также сообщил о планах реорганизации лечебных учреждений. Базовыми станут 2-я больница и Больница скорой медицинской помощи. Внимание уделят и госпиталю ветеранов войн имени Самарина, который должен вернуть статус современного реабилитационного центра. Эти и другие задачи войдут в программу развития здравоохранения Дзержинска на 2026–2031 годы.

Глава города Михаил Клинков поблагодарил медиков за терпение и спасенные жизни.

- Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, добра и благополучия вашим семьям! Успехов в профессиональной деятельности и, конечно же, как можно больше благодарных отзывов от людей, которым благодаря своевременной и квалифицированной медпомощи удалось вернуть здоровье, спасти жизнь, - сказал он.