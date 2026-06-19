Детективы, триллеры и песни про пап: что предпочитают нижегородцы ко Дню отца

День отца в этом году отмечается 21 июня. Фото: Игорь НОВИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Международного дня отца, который в этом году отмечается 21 июня, аналитики изучили предпочтения жителей Нижегородской области в кино, музыке и литературе, посвящённых отцам и отношениям с ними. Исследование провели МТС совместно с холдингом ON Media.

Среди кинофильмов нижегородцы отдают предпочтение детективам и триллерам. Самой популярной картиной стал напряжённый триллер «Резервация» (18+) Алексея Андрианова об отце, который любой ценой пытается спасти свою семью из аномальной зоны. На втором месте — французский триллер «Стервятники» (18+) про журналиста и его дочь, ставших напарниками в расследовании. Замыкает тройку детектив «Переговорщик» (16+) о гениальном психологе, который ищет общий язык и с преступниками, и с собственным сыном. В пятёрку также вошли комедия «Быть» (16+) о рэпере, перенёсшемся из 2023 года в 1993-й, где он встречает молодых родителей, и детектив «Потерянные» (16+) про отца и сына, работающих в одном отделе полиции.

Среди книг наибольшей популярностью у нижегородцев пользовалась психологическая литература, раскрывающая роль отца в воспитании и его влияние на эмоциональное развитие детей. В топ-3 вошли «Всё дело в папе. Работа с фигурой отца в психотерапии» (16+) Юлии Зотовой и Марии Летучевой, «Папа, ты меня любишь? Как фигура отца влияет на жизнь взрослой дочери» (16+) Марины Маркатун и «Мы беременны! Пошаговый план действий для будущего отца» (12+) Адриана Калпа.

В музыкальном топе нижегородцев оказались как современные хиты, так и проверенные временем композиции. Среди самых популярных песен про пап - «Папины дочки» (6+) группы Uma2rman, «Батя» (12+) Александра Маршала, «Папа» (12+) Лолиты, «Отец» (12+) Михаила Шуфутинского, а также «Твой папа был прав» (12+) группы «Секрет» и «Знаешь, папа» (12+) Ирины Аллегровой. Есть в списке и детские песни — «Песня про папу» (0+) Большого детского хора и «Лучше папы друга нет» (0+) ансамбля «Детские Песни». Таким образом, нижегородцы готовятся ко Дню отца с разным настроением — от напряжённых сюжетов о спасении до трогательных песен и психологических размышлений о роли отца в семье.