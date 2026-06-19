Почти 6,5 тысячи автомобилей эвакуировали в Нижнем Новгороде за год. Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за 2025 год служба эвакуации и перемещения транспорта перевезла 6496 автомобилей. Значительная часть этой работы была связана не с нарушениями правил дорожного движения, а с обеспечением городских мероприятий, уборкой улиц от снега и проведением работ по благоустройству. Такие данные озвучили на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, сообщили в пресс-службе ГД.

По информации директора МКУ «Центр организации дорожного движения» Андрея Шекунова, 4215 транспортных средств были перемещены бесплатно для нужд города. Еще 1515 автомобилей эвакуировали совместно с Госавтоинспекцией за нарушения правил парковки и другие нарушения ПДД. Все они были доставлены на муниципальную спецстоянку на улице Деловой.

Отдельное направление работы связано с вывозом брошенного и разукомплектованного транспорта. За год с улиц города убрали 106 таких автомобилей. Сейчас на спецстоянке находятся 260 транспортных средств, среди которых брошенные машины, автомобили, задержанные в рамках административных производств, а также несколько электровелосипедов.

Председатель комиссии Станислав Прокопович отметил, что работа службы эвакуации становится все более востребованной. По его словам, она помогает поддерживать порядок на дорогах, облегчает уборку улиц, обеспечивает доступ к строительным площадкам и дисциплинирует водителей, нарушающих правила парковки.