Более 460 тысяч деревьев в память о героях высадили в Нижегородской области. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области завершился седьмой сезон международной акции «Сад памяти». За это время жители региона высадили более 460 тысяч сеянцев ели и сосны, почтив память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участниками проекта стали около двух тысяч человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, акция с каждым годом привлекает все больше участников. По его словам, для многих это не только возможность сохранить память о героях, но и реальный вклад в восстановление лесов и сохранение природного наследия региона.

Для проведения акции на землях лесного фонда были определены 35 участков общей площадью более 116 гектаров. Здесь высадили молодые сосны и ели, которые в будущем станут частью новых лесных массивов.

К проекту присоединились представители органов власти, депутаты, сотрудники школьных лесничеств, общественники и волонтеры. Акция объединяет патриотические и экологические инициативы, позволяя сохранить память о подвиге предков и одновременно заботиться о природе.

За все годы проведения акции в Нижегородской области участие в ней приняли более семи тысяч человек. Общими усилиями они высадили свыше трех миллионов молодых деревьев.