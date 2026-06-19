Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после снятия ограничений. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

Аэропорт Нижнего Новгорода вновь принимает и отправляет воздушные суда после отмены временных ограничений, введенных утром 19 июня. Несмотря на возобновление работы, пассажирам советуют внимательно следить за изменениями в расписании через онлайн-табло аэропорта, официальные сайты авиакомпаний и объявления по громкой связи, сообщает пресс-служба аэропорта Чкалов.

Напомним, ограничения на полеты были введены в целях обеспечения безопасности. В это время в регионе действовал режим беспилотной опасности. Даже во время ограничений аэропорт продолжал обслуживать пассажиров: в терминале работали сотрудники аэровокзала и представители авиакомпаний, готовые помочь путешественникам.

По данным онлайн-табло, последствия временных ограничений все еще отражаются на расписании. Один рейс в Самару задержан, а два рейса – в Москву и Сочи – отменены. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своих вылетах и учитывать возможные изменения в графике полетов.