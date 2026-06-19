102 нарушения выявили полицейские на Нижне-Волжской набережной за выходные июня. Фото: АНО «Центр 800».

В выходные дни июня сотрудники полиции выявили 102 нарушения на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Проверки проводились в рамках регулярных профилактических рейдов, направленных на поддержание общественного порядка и безопасности горожан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы и участковые составили 29 административных материалов. Среди нарушений – появление в общественных местах в состоянии опьянения, распитие алкоголя, мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полицейских, а также нарушения миграционного законодательства. Кроме того, были зафиксированы случаи ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Большая часть нарушений пришлась на сферу дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 73 случая несоблюдения ПДД. В частности, водители парковались на местах для инвалидов, не пристегивались ремнями безопасности, нарушали правила перевозки детей и выезжали на встречную полосу.

Отдельное внимание инспекторы уделили техническому состоянию автомобилей – 32 машины оказались с тонировкой, не соответствующей установленным требованиям, еще 11 транспортных средств эксплуатировались с техническими неисправностями. Также были выявлены автомобили с превышением допустимого уровня шума и водители без обязательного полиса ОСАГО.

В полиции напомнили жителям и гостям Нижнего Новгорода о необходимости соблюдать закон о тишине, правила поведения в общественных местах и требования дорожной безопасности. Все нарушители привлечены к административной ответственности.