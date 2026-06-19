Вандала, разбившего камеру на Московском вокзале, нашли по видеозаписи. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Полиция установила личность молодого человека, который повредил камеру видеонаблюдения в подземном переходе у Московского вокзала в Нижнем Новгороде. Нарушителем оказался 21-летний местный житель. В отношении него составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и повреждение чужого имущества. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

История получила широкий резонанс после публикации записи с камер наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек с сигаретой идет по переходу, а затем без видимой причины наносит удар по одной из камер.

Однако расчет нарушителя оказался неверным. Несмотря на повреждение, устройство продолжило работу и сохранило видеозапись произошедшего. Именно эти кадры впоследствии помогли установить личность вандала.

После инцидента администрация Канавинского района обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Полицейские оперативно провели проверку и нашли подозреваемого.

По словам Юрия Шалабаева, этот случай должен стать уроком не только для самого нарушителя, но и для тех, кто считает допустимым портить городское имущество. Поврежденную камеру специалисты быстро восстановили, а вот последствия для самого вандала могут напоминать о случившемся гораздо дольше.