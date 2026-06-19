Автобусы в Арзамасе постепенно переводят на бескондукторную оплату. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Арзамасе продолжается поэтапный переход общественного транспорта на бескондукторную систему оплаты проезда. Уже сейчас стационарными терминалами оснащены 15 автобусов предприятия «Арзамаспассажиравтотранс», а до конца июля такое оборудование появится еще в десяти. В дальнейшем работу по оснащению подвижного состава планируют продолжить. Об этом сообщили в ГКУ Нижегородской области «Центр развития транспортных систем».

Новая система позволяет пассажирам самостоятельно оплачивать поездки с помощью банковских и транспортных карт без участия кондуктора. По мнению специалистов, это помогает ускорить посадку и сделать процесс оплаты более удобным.

Одновременно с внедрением терминалов в городе организуют работу контролеров. Они будут проверять оплату проезда и при необходимости составлять протоколы об административных правонарушениях.

Пассажирам напомнили, что проезд в общественном транспорте должен быть оплачен в обязательном порядке. За безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Если же пассажир воспользуется чужой льготной транспортной картой, сумма штрафа составит 2000 рублей.