Более 400 метров теплосетей заменят на улице Славянской в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде стартует масштабное обновление теплосетей на улице Славянской. До начала отопительного сезона специалисты заменят более 400 метров трубопровода большого диаметра. Работы пройдут на участке от дома №52к1 по улице Студеной до дома №33 по улице Славянской. Ремонт начнется 22 июня и продлится до 1 октября, сообщили в пресс-службе мэрии города.

На время проведения работ жителей не оставят без горячей воды. Ее подачу планируют организовать по резервным схемам водоснабжения, чтобы свести неудобства к минимуму.

Поскольку участок теплосетей проходит непосредственно под проезжей частью, движение транспорта здесь временно ограничат. С 22 июня и до завершения ремонта проезд автомобилей будет закрыт.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать изменения в организации дорожного движения. Объехать зону проведения работ можно по улицам Славянской, Короленко, Новой, Белинского и Тверской. В обратном направлении объезд будет организован по улицам Тверской, Белинского и Студеной.