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НовостиТуризм19 июня 2026 9:25

Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня

По данным онлайн-табло, один рейс задержан и два - отменены
Валерия МУРОМЦЕВА
Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня.

Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 19 июня. Как сообщили в воздушной гавани, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В регионе действует режим беспилотной опасности.

Несмотря на ограничения, аэропорт продолжает обслуживать пассажиров: с ними работают сотрудники аэровокзала и представители авиакомпаний. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребёнка, в залах ожидания установлены фонтанчики с питьевой водой, круглосуточно работает медпункт. Также доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.

По данным онлайн-табло, задержан рейс в Самару, отменены два рейса — в Москву и Сочи. Пассажирам рекомендуют следить за статусом своих рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта.