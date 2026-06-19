Крупнейшие учения волонтёров-поисковиков прошли в Нижегородской области. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

В Нижегородской области завершились масштабные учения волонтёров-поисковиков, в которых приняли участие более 500 человек из разных регионов России и других стран. На протяжении 40 часов добровольцы работали в условиях, максимально приближенных к реальным поисково-спасательным операциям. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

Участникам предстояло пройти десятки испытаний и продемонстрировать навыки, необходимые при поиске пропавших людей. Волонтёры отрабатывали оказание первой помощи, ориентирование на местности, работу с картами, а также действия в условиях дикой природы. По словам главы региона, поставленные задачи были выполнены, а поисковики вновь доказали свою стойкость, выдержку и готовность прийти на помощь в самых сложных ситуациях.

На церемонии закрытия Глеб Никитин пообщался с участниками слёта. Он отметил, что в Нижегородскую область приехали добровольцы из разных стран мира, но, несмотря на различия в языке и опыте, всех их объединяет одна цель – спасение людей и помощь тем, кто оказался в беде.

Губернатор подчеркнул, что международный слёт является крупнейшим в России мероприятием для волонтёров-поисковиков. Он также поблагодарил председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елену Мильскую, сотрудников МЧС России и спасателей, которые принимали участие в организации и проведении учений.