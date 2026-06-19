Почти 2 млн человек приняли нижегородские гостиницы в 2025 году. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошлый год в Нижегородской области заметно вырос туристический поток. По данным Нижегородстата, в гостиницах, отелях, хостелах, санаториях и на туристических базах области разместились 1,9 млн человек — это на 5,6% больше, чем в 2024 году. При этом большинство гостей (73%) приезжали с личными целями: отпуск, отдых, лечение, образование или паломничество. Остальные 27% путешественников находились в регионе по деловым и профессиональным причинам.

Количество ночёвок также выросло — до 6 млн. Большинство постояльцев — жители России (97,8%). Иностранных гостей насчитали почти 42 тысячи.

Росту турпотока способствует и расширение гостиничной инфраструктуры. В 2025 году в области работало 664 средства размещения на 20,1 тыс. номеров общей вместимостью более 56 тысяч человек. По сравнению с 2024 годом число таких объектов увеличилось на 12,9%, а номерной фонд вырос на 8,8%. Среди номеров 1,3 тысячи относятся к высшей категории, а 381 оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Обслуживанием гостей занимались более 9 тысяч сотрудников — за год их число выросло на 8%. Как отмечают в региональном правительстве, расширение и разнообразие объектов размещения создают прочную основу для дальнейшего роста туристической привлекательности Нижегородской области. Комфортное и доступное проживание становится одним из ключевых факторов, влияющих на выбор путешественников.