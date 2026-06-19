Юрий Шалабаев раскритиковал вандала за нападение на камеру у Московского вокзала. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев осудил поступок молодого человека, который повредил камеру видеонаблюдения в подземном переходе у Московского вокзала. Запись инцидента сохранилась и теперь может помочь правоохранителям установить личность нарушителя, сообщил глава города в своём телеграм-канале.

Камеры в переходе фиксировали обычную городскую жизнь: люди спешили по своим делам, обстановка была спокойной. Однако одному из прохожих захотелось это спокойствие нарушить – молодой человек с сигаретой подошел к оборудованию и ударил по камере видеонаблюдения.

После удара устройство потеряло фиксацию, но продолжило работать и сохранило весь момент происшествия. Таким образом, попытка вывести камеру из строя обернулась тем, что видеозапись стала доказательством самого факта вандализма.

В городской администрации сообщили, что специалисты быстро восстановили работу оборудования. Администрация Канавинского района уже обратилась в полицию с заявлением. Юрий Шалабаев отметил, что последствия для городского имущества можно устранить, а вот для самих нарушителей такие поступки нередко оборачиваются серьезными проблемами.