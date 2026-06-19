Бывшего судью Нижегородского облсуда Вячеслава Сапегу лишают почетной отставки. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области приняла решение о прекращении отставки бывшего судьи Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги. Вопрос был рассмотрен на очередном заседании коллегии 18 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Почетная отставка судьи – это особый статус, который сохраняется после завершения полномочий. Судья, ушедший в отставку, остается членом судейского сообщества, сохраняет ряд гарантий и льгот, предусмотренных законодательством, а также право именоваться судьей в отставке.

Как следует из опубликованных итогов заседания, решение принято на основании положений Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». В коллегии указали, что речь идет о нормах, предусматривающих прекращение отставки в случаях несоблюдения установленных для судей запретов и ограничений, а также при осуществлении деятельности, несовместимой со статусом судьи.

В официальном сообщении отмечается, что решение принято в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 6 статьи 15 закона. Эти положения предусматривают прекращение отставки судьи при нарушении требований, связанных со статусом представителя судебной власти, в том числе запретов на отдельные виды деятельности.

Дополнительные обстоятельства, которые стали основанием для принятого решения, в опубликованных материалах заседания не уточняются.