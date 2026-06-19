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НовостиОбщество19 июня 2026 6:44

Бывшего судью Нижегородского облсуда Вячеслава Сапегу лишают почетной отставки

Решение приняла областная квалификационная коллегия судей
Евгения ФРОЛОВА
Бывшего судью Нижегородского облсуда Вячеслава Сапегу лишают почетной отставки.

Бывшего судью Нижегородского облсуда Вячеслава Сапегу лишают почетной отставки.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области приняла решение о прекращении отставки бывшего судьи Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги. Вопрос был рассмотрен на очередном заседании коллегии 18 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Почетная отставка судьи – это особый статус, который сохраняется после завершения полномочий. Судья, ушедший в отставку, остается членом судейского сообщества, сохраняет ряд гарантий и льгот, предусмотренных законодательством, а также право именоваться судьей в отставке.

Как следует из опубликованных итогов заседания, решение принято на основании положений Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». В коллегии указали, что речь идет о нормах, предусматривающих прекращение отставки в случаях несоблюдения установленных для судей запретов и ограничений, а также при осуществлении деятельности, несовместимой со статусом судьи.

В официальном сообщении отмечается, что решение принято в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 6 статьи 15 закона. Эти положения предусматривают прекращение отставки судьи при нарушении требований, связанных со статусом представителя судебной власти, в том числе запретов на отдельные виды деятельности.

Дополнительные обстоятельства, которые стали основанием для принятого решения, в опубликованных материалах заседания не уточняются.