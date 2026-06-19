Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт19 июня 2026 5:45

Нижегородское «Торпедо» проведет три контрольных матча перед новым сезоном КХЛ

Клуб объявил план предсезонной подготовки
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородское «Торпедо» проведет три контрольных матча перед новым сезоном КХЛ.

Нижегородское «Торпедо» проведет три контрольных матча перед новым сезоном КХЛ.

Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Хоккейный клуб «Торпедо» утвердил план предсезонной подготовки к чемпионату Континентальной хоккейной лиги сезона 2026/27. Команда соберётся после отпуска в первых числах августа, сообщили в пресс-службе клуба.

В первых числах августа игроки пройдут углублённое медицинское обследование, а 5 августа отправятся на традиционный сбор на спортивную базу «Море спорта».

В рамках подготовки запланированы три товарищеские встречи: 14 августа соперником станет московское «Динамо», 18 августа — ярославский «Локомотив», а 20 августа — столичный «Спартак». С 28 по 30 августа команда поспорит за Кубок мэра Москвы.

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 5 сентября. В первом матче сезона подопечные Алексея Исакова на выезде сыграют против «Спартака». Дебютная домашняя игра в Нижнем Новгороде пройдёт 14 сентября — нижегородские хоккеисты скрестят клюшки с казанским «Ак Барсом».