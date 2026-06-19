Нижегородское «Торпедо» проведет три контрольных матча перед новым сезоном КХЛ. Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Хоккейный клуб «Торпедо» утвердил план предсезонной подготовки к чемпионату Континентальной хоккейной лиги сезона 2026/27. Команда соберётся после отпуска в первых числах августа, сообщили в пресс-службе клуба.

В первых числах августа игроки пройдут углублённое медицинское обследование, а 5 августа отправятся на традиционный сбор на спортивную базу «Море спорта».

В рамках подготовки запланированы три товарищеские встречи: 14 августа соперником станет московское «Динамо», 18 августа — ярославский «Локомотив», а 20 августа — столичный «Спартак». С 28 по 30 августа команда поспорит за Кубок мэра Москвы.

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 5 сентября. В первом матче сезона подопечные Алексея Исакова на выезде сыграют против «Спартака». Дебютная домашняя игра в Нижнем Новгороде пройдёт 14 сентября — нижегородские хоккеисты скрестят клюшки с казанским «Ак Барсом».