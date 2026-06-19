Нижегородские медики получили соцвыплаты на 1,42 млрд рублей с начала года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородским медикам с начала года начислили свыше 1,42 миллиарда рублей в виде ежемесячных социальных выплат. Эти средства получают более 19,5 тысячи сотрудников сферы здравоохранения. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по Нижегородской области.

Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста, типа медицинской организации и продолжительности отработанного времени. Наибольшая сумма — до 50 тысяч рублей — предусмотрена для врачей районных больниц, поликлиник и учреждений первичного звена, расположенных в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Для среднего медперсонала в таких же учреждениях выплата составляет до 30 тысяч рублей.

Для врачей, работающих в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, сумма выплаты — 29 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 13 тысяч рублей.

Медицинским работникам не нужно обращаться за выплатами самостоятельно — учреждения здравоохранения передают сведения о сотрудниках в Отделение СФР в виде электронных реестров. Деньги перечисляются на банковские счета или карты «Мир» в течение семи рабочих дней после получения данных от медицинских организаций.