Дзержинскую школу №25 отремонтируют к 150-летию. Фото: тг-канал Михаила Клинкова

Школа №25 — старейшее образовательное учреждение Дзержинска: в этом году ей исполняется 150 лет. К юбилею здесь запланированы масштабные работы по ремонту здания и благоустройству территории. Планы обсудили глава города Михаил Клинков, директор департамента образования Ольга Палеева и директор школы Ольга Лебедева, сообщил градоначальник в своём Telegram-канале.

В программу работ вошли строительство новой парковки рядом со школой, установка освещения на территории и дороге к спортивной площадке, снос аварийных сараев, капитальный ремонт коридора первого этажа с заменой дверей, покраской стен и укладкой нового пола, а также ремонт раздевалок.

- В перспективе — строительство универсального актового зала и модернизация котельной. Школа должна стать современной и комфортной, - отметил Михаил Клинков.

Несмотря на летние каникулы, жизнь в учебном заведении кипит. Здесь работают подростковая трудовая бригада из 10 человек и лагерь дневного пребывания «Радуга» на 50 детей. Ребята убирают территорию, ухаживают за цветами, готовят забор к покраске, сортируют книги в библиотеке — для них это не только заработок первых денег, но и гордость за результат.

В лагере программа насыщенная: познавательные викторины, беседы о безопасности, настольные игры, музыкальные конкурсы и квесты. Накануне Дня памяти и скорби воспитанники традиционно наводят порядок у Обелиска Славы в посёлке Бабино. На вопрос, хотят ли ребятишки вернуться сюда снова, они отвечают, что хотят и с огромным удовольствием. Это, как подчеркнул мэр, лучшая оценка труда педагогов. Смена подходит к концу, но школа продолжает жить и готовиться к своему большому юбилею.