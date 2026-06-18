«Горький фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Десятый, юбилейный фестиваль нового российского кино «Горький фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. Об этом в социальных сетях сообщают организаторы фестиваля.

В этом году зрителей и участников вновь ждут кинопоказы, интересные дискуссии и разнообразные лекции. Подробную программу, а также состав жюри и площадки фестиваля этого года организаторы объявят позже.

Ранее сообщалось о том, что в нижегородском торгово-развлекательном центре «Фантастика» появится новый кинотеатр. Он займёт площадку, которую минувшей весной покинул «Синема парк». Открытие обещает стать настоящим событием для всех любителей кино. Гостей ждёт полное погружение в мир кино: огромные экраны для громких премьер, мощный звук, усиливающий эффект присутствия, и удобные кресла, в которых хочется остаться до финальных титров.

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