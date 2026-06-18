Медные иконки украли со скита староверов в Нижегородской области

Медные иконки украли с нижегородского скита – молитвенного места староверов. Их поставили верующие в память о пяти святых старцах. Об этом сообщается в группе «Кержаки Староверы» в социальной сети ВКонтакте.
– Эти иконки имеют небольшую цену, но они важны как память и традиция, – говорится в публикации.
Староверы предполагают, что пропажа икон связана с деятельностью «черных копателей», которые регулярно орудуют на скитах в поисках старинных предметов.
– Эти действия – нарушение закона, но законы человеческие – это не самое страшное. Есть еще моральные принципы и совесть. Стыдно и грустно, – добавляет автор сообщения.
Ранее сообщалось о том, что нижегородский врач смогла через суд добиться защиты своей чести, достоинства и деловой репутации после длительной кампании травли в социальных сетях. Детский невролог подала иск к администрации крупного сообщества во «ВКонтакте», где на протяжении долгого времени публиковались негативные сообщения о ней и членах ее семьи.
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