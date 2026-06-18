Медные иконки украли со скита староверов в Нижегородской области. Фото: группа "Кержаки Староверы" в соцсети ВКонтакте

Медные иконки украли с нижегородского скита – молитвенного места староверов. Их поставили верующие в память о пяти святых старцах. Об этом сообщается в группе «Кержаки Староверы» в социальной сети ВКонтакте.

– Эти иконки имеют небольшую цену, но они важны как память и традиция, – говорится в публикации.

Староверы предполагают, что пропажа икон связана с деятельностью «черных копателей», которые регулярно орудуют на скитах в поисках старинных предметов.

– Эти действия – нарушение закона, но законы человеческие – это не самое страшное. Есть еще моральные принципы и совесть. Стыдно и грустно, – добавляет автор сообщения.

Ранее сообщалось о том, что нижегородский врач смогла через суд добиться защиты своей чести, достоинства и деловой репутации после длительной кампании травли в социальных сетях. Детский невролог подала иск к администрации крупного сообщества во «ВКонтакте», где на протяжении долгого времени публиковались негативные сообщения о ней и членах ее семьи.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен