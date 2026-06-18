Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба аэропорта имени В.П. Чкалова

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода. Воздушная гавань возобновила отправку и прием самолетов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени В.П. Чкалова.

Напомним, ночью 18 июня в Нижегородской области объявили режим беспилотной опасности. В целях обеспечения безопасности полётов Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Чкалов.

Из-за этого были задержаны три рейса из регулярного расписания, ещё два отменены.

При этом еще до введения ограничений нижегородский аэропорт, выполняющий функции запасного для московского авиаузла, начал принимать рейсы, следующие в столицу. Всего было принято 28 рейсов. Сейчас они уже улетают в Москву.

Нижегородский аэропорт постепенно возвращается к работе по регулярному расписанию.

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