Сильные дожди пройдут местами по Нижегородской области 18-19 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

МЧС предупредило нижегородцев о сильных дождях вечером 18 июня. В ближайшие часы в Нижегородской области и областном центре ожидаются локально сильные осадки, которые сохранятся до утра 19 июня. Об этом сообщает экстренная служба РСЧС.

Из-за непогоды ухудшается видимость на дорогах, размокают обочины и грунтовые покрытия, повышается скользкость. Водителей призывают снизить скорость, избегать низменных участков и быть предельно внимательными — есть риск заносов.

При необходимости звоните в экстренные службы по номеру 112.