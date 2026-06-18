Сильные дожди пройдут местами по Нижегородской области 18-19 июня.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
МЧС предупредило нижегородцев о сильных дождях вечером 18 июня. В ближайшие часы в Нижегородской области и областном центре ожидаются локально сильные осадки, которые сохранятся до утра 19 июня. Об этом сообщает экстренная служба РСЧС.
Из-за непогоды ухудшается видимость на дорогах, размокают обочины и грунтовые покрытия, повышается скользкость. Водителей призывают снизить скорость, избегать низменных участков и быть предельно внимательными — есть риск заносов.
При необходимости звоните в экстренные службы по номеру 112.