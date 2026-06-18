Движение на улице Ларина ограничили с 18 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде с 18 июня вводятся поэтапные ограничения движения транспорта на улице Ларина. Как сообщили в городской администрации, меры связаны с переустройством инженерных сетей и строительством транспортной развязки в районе дома №13.

Первый этап ограничений стартует уже сегодня. Для движения закроют три полосы в направлении выезда из города. Проезд будет организован по двум полосам в каждом направлении. Водителей просят заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.