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НовостиАвто18 июня 2026 5:53

Движение на улице Ларина ограничили с 18 июня

Здесь началось строительство развязки
Ирина ШВЫРКАЕВА
Движение на улице Ларина ограничили с 18 июня.

Движение на улице Ларина ограничили с 18 июня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде с 18 июня вводятся поэтапные ограничения движения транспорта на улице Ларина. Как сообщили в городской администрации, меры связаны с переустройством инженерных сетей и строительством транспортной развязки в районе дома №13.

Первый этап ограничений стартует уже сегодня. Для движения закроют три полосы в направлении выезда из города. Проезд будет организован по двум полосам в каждом направлении. Водителей просят заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.