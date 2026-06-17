Нижегородский Минпромторг запустил бот-консультанта для предпринимателей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижегородской области начала работу служба интеллектуального ассистента для предпринимателей. Она действует на базе национального мессенджера МАХ. Бот-консультант запущен министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес». Анализируя запросы предпринимателей, виртуальный консультант подбирает для них подходящие меры поддержки со стороны государства.

- Запуск чат-бота стал еще одним шагом в повышении доступности мер поддержки. Новый сервис позволит предпринимателям оперативно находить необходимую информацию и быстрее ориентироваться в существующих возможностях для развития своих проектов, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Как сообщили в министерстве, сейчас в регионе действует свыше 138 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В них трудятся больше 680 тысяч нижегородцев.

- Для нас важно, чтобы компании могли быстро получать информацию о доступных инструментах развития, поэтому мы постоянно расширяем каналы взаимодействия с ними, - подчеркнул Максим Черкасов.

В настоящее время предприниматели могут лично проконсультироваться со специалистами в центре «Мой бизнес» и его филиалах, позвонить на телефон горячей линии или побывать на одном из выездных мероприятий в муниципалитетах. Запуск онлайн-помощника стал еще одной возможностью для предпринимателей узнать больше о существующих мерах поддержки.

Уже известно, что чат-бот может дать рекомендации по более чем 70 мерам поддержки. Они реализуются региональным Минпромторгом, АНО «Объединённый центр поддержки бизнеса», технопарком «Анкудиновка», АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области», Фондом развития промышленности, региональной гарантийной организацией и АНО «НПЦ БАС Нижегородской области».

КОНКРЕТНО

Как воспользоваться новым чат-ботом?

Для этого достаточно перейти по ссылке: https://max.ru/id5249141792_bot и в свободной форме описать свою ситуацию. Для наиболее точного ответа стоит указать тип организации и интересующую область поддержки. Для лучшего результата вопросы необходимо формулировать конкретно, а при смене темы использовать функцию «Очистить историю».

КСТАТИ

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