В поселке Ковернино улучшили мобильный интернет

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В Ковернинском районе, который известен не только как центр хохломской росписи, но и как гастрономическая столица знаменитых зелёных щей, появилась более устойчивая сотовая связь. Благодаря установке нового оборудования стандарта 4G скорость мобильного интернета в посёлке Ковернино выросла в среднем на треть, сообщает пресс-служба МТС.

Качественный сигнал теперь доступен не только в центре населённого пункта, но и у главных туристических точек: живописного подвесного моста через реку Узолу, дома купца Малышева с резными наличниками, легендарных «Трёх сосен» и музейно-выставочного центра «Отчина», где можно увидеть коллекцию ковернинской хохломы и сфотографироваться с двухметровой деревянной ложкой.

Ежегодно район посещают тысячи гостей, и теперь делиться впечатлениями от поездки, строить маршруты и пользоваться онлайн-сервисами стало проще. Для местных предпринимателей, развивающих агротуризм и продажи фермерских продуктов, это тоже важный шаг: быстрый интернет помогает налаживать онлайн-торговлю и общаться с клиентами.

- Мы продолжаем работу по устранению цифрового неравенства в регионе, чтобы современные технологии были доступны в каждом уголке области, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

В мае этого года высокоскоростной интернет пришёл ещё в 25 населённых пунктов Шахуньи — среди них Малиновка, Красногор, Скородумово, Большая Свеча. Также модернизация прошла в Балахнинском и Городецком районах, в том числе в Ковригино, Шадрино и Воронино. Оператор продолжает делать связь доступной в самых отдалённых уголках области.