Нижегородский пловец Олег Костин взял золото на чемпионате России по плаванию. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Казани завершился чемпионат России по плаванию, который проходил с 6 по 11 июня. Одним из самых ярких событий турнира стало выступление воспитанника нижегородской спортивной школы «Сормово» Олега Костина. В напряжённой борьбе с лидерами российского плавания он завоевал золотую медаль на дистанции баттерфляем, показав время 22,79 секунды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Олег Костин — многократный чемпион мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта. Его победа стала возможной благодаря многолетнему труду и поддержке тренера Татьяны Буслаевой. В городском департаменте физической культуры и спорта поздравили спортсмена и его наставника с блестящим достижением, пожелав новых побед и рекордов.

Напомним, в 2026 году на ремонт и закупку оборудования для городских спортивных объектов в Нижнем Новгороде выделено почти 223 миллиона рублей. Это часть планов по развитию спортивной инфраструктуры, которая помогает воспитывать таких чемпионов, как Олег Костин.