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НовостиСпорт17 июня 2026 16:34

Нижегородский пловец Олег Костин взял золото на чемпионате России по плаванию

Его победа стала возможной благодаря многолетнему труду
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородский пловец Олег Костин взял золото на чемпионате России по плаванию.

Нижегородский пловец Олег Костин взял золото на чемпионате России по плаванию.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Казани завершился чемпионат России по плаванию, который проходил с 6 по 11 июня. Одним из самых ярких событий турнира стало выступление воспитанника нижегородской спортивной школы «Сормово» Олега Костина. В напряжённой борьбе с лидерами российского плавания он завоевал золотую медаль на дистанции баттерфляем, показав время 22,79 секунды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Олег Костин — многократный чемпион мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта. Его победа стала возможной благодаря многолетнему труду и поддержке тренера Татьяны Буслаевой. В городском департаменте физической культуры и спорта поздравили спортсмена и его наставника с блестящим достижением, пожелав новых побед и рекордов.

Напомним, в 2026 году на ремонт и закупку оборудования для городских спортивных объектов в Нижнем Новгороде выделено почти 223 миллиона рублей. Это часть планов по развитию спортивной инфраструктуры, которая помогает воспитывать таких чемпионов, как Олег Костин.