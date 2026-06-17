Дети сыграли в «Безопасный интернет» на Кубке губернатора по конному спорту

«Ростелеком» выступил партнером Кубка губернатора по конному спорту, который проходил с 9 по 14 июня в конноспортивном комплексе «Пассаж» в Нижнем Новгороде. В финальный день соревнований компания организовала для юных гостей интерактивные состязания по кибербезопасности. Более 200 ребят получили возможность увидеть игру «Безопасный интернет» в масштабе и стать ее главными героями.

Специально для праздника «Ростелеком» создал в тематической зоне аналог одноименной настольной игры, масштабировав игровое пространство до размеров самой площадки. На разных игровых уровнях ребята помогали главному персонажу Антивирусу спасать Глобальную сеть от угроз. Передвигаясь по игровому полю, они находили и обезвреживали злоумышленников, защищали данные пользователей, боролись с компьютерными вирусами и восстанавливали работоспособность сети.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Многие школьники уже знакомы с настольной игрой “Безопасный интернет”, которую “Ростелеком” распространяет в школах и библиотеках. Компания активно развивает игровые форматы обучения цифровой грамотности и регулярно проводит тематические турниры. На Кубке губернатора участники буквально оказались внутри игры. Каждый ход на игровом поле подогревал интерес к следующим испытаниям, а стремление набрать больше баллов и дойти до финиша заставляло ребят вспоминать правила кибербезопасности. Когда ребенок сам становится частью игрового процесса, знания усваиваются гораздо лучше».

Кубок губернатора Нижегородской области по конному спорту стал 20 м юбилейным. В соревнованиях участвовали наездники из 10 регионов России и Республики Беларусь. В программу вошли международные соревнования по выездке, этап Кубка России и всероссийские старты с участием детей на пони.

Для гостей праздника были организованы зоны отдыха, проводились творческие мастер-классы и катание на лошадях.

Фото: Предоставлено ПАО "Ростелеком"