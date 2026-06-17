В 2026 году в Мининский университет поступят почти три тысячи абитуриентов. ФОТО: Мининский университет.

20 июня в главном корпусе Мининского университета, расположенном по адресу улица Ульянова, 1, начнет работу приемная комиссия вуза. Здесь абитуриентов и их родителей будут ждать деканы 11 факультетов и профориентологи. Будущие студенты смогут задать им все интересующие вопросы и подать необходимые для поступления документы. Также подать документы можно на портале Госуслуги.

В этом году Мининский университет впервые открывает прием на инженерные специальности «Физика конденсированного состояния», «Химия» и «Промышленный инжиниринг». Еще одной новинкой станут инновационные педагогические программы — «Дошкольное образование и Дополнительное образование», «Изобразительное искусство и Дизайн мультимедиа». Кроме того, абитуриенты могут подать документы на уже привычные педагогические направления, а также на специальности экономики, дизайна и IT. При этом общее число бюджетных мест на очное обучение выросло на 6,5%. Это сделано, чтобы удовлетворить потребность рынка труда в технологических и креативных специалистах.

- Решение о выделении бюджетных мест на инженерные профили — это не просто поддержка вуза, а системный ответ на кадровый голод в высокотехнологичных отраслях и индустриальных колледжах. Сегодня педуниверситет готовит не только учителей: мы выпускаем специалистов, способных работать на стыке педагогики, инженерии и цифровых технологий, - рассказалректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

По словам ректора, выпускники вуза сейчас пользуются огромным спросом в сфере промышленности, ИТ-секторе и науке.

- Целевые договоры с заказчиками из разных регионов подтверждают: работодатели готовы вкладываться в перспективные кадры. Мы целенаправленно проектируем программы под реальные задачи страны и развиваем СПО, - подчеркнул Виктор Сдобняков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1356 человек смогут поступить на бюджетное обучение на все факультеты и формы обучения

1590 человек будут учиться на платной основе

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