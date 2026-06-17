Новый кинотеатр откроется в нижегородском ТРЦ «Фантастика». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В нижегородском торгово-развлекательном центре «Фантастика» появится новый кинотеатр. Он займёт площадку, которую минувшей весной покинул «Синема парк». Открытие обещает стать настоящим событием для всех любителей кино.

По информации, размещённой в социальных сетях ТРЦ, гостей ждёт полное погружение в мир кино: огромные экраны для громких премьер, мощный звук, усиливающий эффект присутствия и удобные кресла, в которых хочется остаться до финальных титров.

«Это не просто событие, а новая эпоха киновечеров. И она совсем близко», — говорится в анонсе. Когда именно откроется новый кинозал, пока не уточняется. Однако судя по тону сообщения, ждать осталось недолго.