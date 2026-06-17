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НовостиНедвижимость17 июня 2026 9:05

Воду на нижегородской станции аэрации проверяют с помощью раков

В сточных водах они живут уже месяц, что говорит об их чистоте
Ирина ШВЫРКАЕВА
Воду на нижегородской станции аэрации проверяют с помощью раков. Фото: АО "ОКО"

Воду на нижегородской станции аэрации проверяют с помощью раков. Фото: АО "ОКО"

На Нижегородской станции аэрации завершают пусконаладочные работы после реконструкции первой очереди. Сейчас сооружения очищают стоки до проектных показателей. Но специалисты пошли дальше и запустили необычный эксперимент: в очищенную воду после вторичных отстойников поместили речных раков. За их жизнью наблюдают уже месяц, сообщает АО «Объединенный коммунальный оператор».

Идея простая: раки, обитающие в Волге, чувствительны к загрязнениям. Если вода недостаточно чистая, они не выживут. Для эксперимента сделали специальный короб, заселили туда раков и теперь следят за их состоянием. Как пояснил исполнительный директор «Российского экологического движения» Элмурод Расулмухамедов, раки стали своеобразным биотестером, который поможет вовремя заметить любые отклонения в очистке.

Генеральный директор подрядной организации Светлана Маскалева подтвердила: итог пусконаладочных работ — высокое качество воды на выходе из отстойников. Тот факт, что раки живут в очищенной воде уже больше месяца, говорит о стабильности процесса. Если бы в сбросах были превышения загрязнений, животные не выжили бы за такой длительный срок. Эксперимент продолжается, но уже сейчас он доказывает эффективность работы обновлённых сооружений.