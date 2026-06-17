Нижегородских депутатов могут лишить слова за нарушение этики

Гордума Нижнего Новгорода планирует внести изменения в положение о правилах депутатской этики. Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Городская Дума Нижнего Новгорода рассмотрит проект положения о депутатской этике. Документ, опубликованный на сайте муниципального парламента, устанавливает обязательные нормы поведения для народных избранников и предусматривает ответственность за их нарушение.

Согласно проекту, депутаты обязаны соблюдать нормы морали и нравственности, уважительно относиться к коллегам, должностным лицам и гражданам, а также избегать высказываний, способных нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации других людей.

На заседаниях Гордумы парламентариям предписывается проявлять вежливость и тактичность, обращаться друг к другу в официальной форме, не использовать угрозы и ультиматумы, а также выступать только по обсуждаемому вопросу и в пределах установленного регламентом времени.

Отдельные требования касаются публичной деятельности. При выступлениях в СМИ, на митингах и других массовых мероприятиях депутаты должны опираться исключительно на достоверную информацию. Их заявления не должны ущемлять честь, достоинство и деловую репутацию граждан, должностных лиц и организаций.

За нарушение правил предусмотрены меры воздействия. Председательствующий на заседании сможет призвать депутата к соблюдению норм этики, предложить ему публично извиниться или лишить права выступать на текущем заседании.

Вопрос о нарушении также могут вынести на рассмотрение Совета городской Думы. По итогам разбирательства депутату могут объявить порицание, рекомендовать принести публичные извинения, довести информацию о нарушении до избирателей или СМИ, а также лишить права выступать на одном или нескольких заседаниях городской Думы и её комиссий.