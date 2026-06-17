Нижегородская область сэкономила 334 млн рублей на торгах за май. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам конкурсных процедур, проведённых правительством Нижегородской области в мае 2026 года, экономия бюджетных средств составила 334,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

В прошлом месяце ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» организовал 103 торговые процедуры на общую сумму 23,5 миллиарда рублей. Наибольшая экономия достигнута при проведении изыскательских и дорожных работ, а также реконструкции трасс — здесь удалось сберечь 129,2 миллиона рублей. Ещё 127,8 миллиона рублей сэкономили на финансовых услугах по предоставлению кредитных ресурсов. В среднем на один лот подавали по 4,7 заявки от участников.

Всего за первые пять месяцев 2026 года экономия по итогам всех торгов превысила 978 миллионов рублей. С начала года Центр размещения заказа провёл 410 процедур на общую сумму 35,5 миллиарда рублей, при этом в среднем на один лот поступало 5,6 заявок.