Запрет на рыбалку сняли в Нижегородской области с 16 июня

Нерестовый запрет снят: нижегородские рыбаки могут вернуться к любимому хобби. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 16 июня в Нижегородской области официально завершился нерестовый период. Ограничения на рыбную ловлю, действовавшие с 1 апреля, сняты, и теперь любители могут рыбачить всеми разрешёнными способами. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Как отметил министр Роман Воробьёв, нерестовый запрет был необходим для сохранения водных биологических ресурсов и создания условий для естественного воспроизводства. Благодаря соблюдению правил в этот период удалось сохранить природный баланс, и теперь для тысяч рыбаков региона открывается полноценный сезон.

Во время нереста на водоёмах области усилили контроль: сотрудники рыбоохраны, полиции и Минлесхоза проводили совместные рейды, выявляли нарушения и изымали запрещённые орудия лова.

С этого дня также сняты ограничения на движение маломерных судов на нерестовых участках. Рыбаки могут использовать любые разрешённые снасти в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. С полным текстом правил можно ознакомиться на сайте Минлесхоза Нижегородской области.