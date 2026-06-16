Глеб Никитин наградил 58 лучших работников Нижегородской области. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград. Их получили из рук губернатора Глеба Никитина 58 жителей области, которые добились высоких результатов в своей профессии, проявили активную гражданскую позицию и внесли значительный вклад в развитие региона и страны. Об этом глава области сообщил в своем MAX-канале.

Церемония прошла в музее-усадьбе Рукавишниковых. Среди награжденных оказались представители самых разных сфер деятельности. Награды получили руководители крупных предприятий и сотрудники, многие годы добросовестно работающие на своих местах, специалисты промышленного и аграрного комплексов, врачи, педагоги, артисты, государственные и муниципальные служащие, а также депутаты.

Особое внимание уделили сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. Отдельной наградой был отмечен коллектив нижегородского предприятия «Гидромаш» имени В.И. Лузянина, которому вручили орден «За доблестный труд».

По словам главы региона, всех награжденных объединяет вклад в развитие и процветание Нижегородской области. Сегодня, когда перед экономикой стоят серьезные задачи, результаты их работы имеют особое значение для региона и страны.