Рак груди без единого симптома выявили у нижегородки во время диспансеризации. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У жительницы микрорайона Щербинки в Нижнем Новгороде во время диспансеризации обнаружили рак молочной железы на ранней стадии. Женщина обратилась в поликлинику № 1 Приокского района из-за дискомфорта в области щитовидной железы. Грудь при этом её не беспокоила, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По словам медиков, пациентка долгое время отказывалась от маммографии. Она считала обследование лишним, поскольку не испытывала боли и не замечала никаких тревожных симптомов. Однако во время очередного профилактического осмотра врачи рекомендовали пройти исследование и убедили женщину не откладывать его.

Маммография показала наличие опухоли размером около двух сантиметров. Дополнительное обследование подтвердило раннюю стадию онкологического заболевания. Благодаря своевременной диагностике лечение удалось начать без промедления.

В поликлинике напоминают, что рак молочной железы нередко развивается практически незаметно. Небольшие опухоли могут долго не вызывать боли, уплотнений и других симптомов. Именно поэтому регулярные профилактические обследования остаются одним из самых эффективных способов вовремя обнаружить заболевание и повысить шансы на успешное лечение.