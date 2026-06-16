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НовостиОбщество16 июня 2026 14:39

ИИ выявил более тысячи нарушений на платных парковках Нижнего Новгорода

Система распознает автомобили даже при попытке скрыть госномер
Евгения ФРОЛОВА
ИИ выявил более тысячи нарушений на платных парковках Нижнего Новгорода.

ИИ выявил более тысячи нарушений на платных парковках Нижнего Новгорода.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде с помощью искусственного интеллекта выявили более тысячи случаев сокрытия государственных регистрационных знаков на платных парковках. Технология позволяет определять данные автомобиля еще в момент въезда в парковочную зону, поэтому попытки скрыть номер больше не помогают избежать ответственности, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

По информации МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», проверки соблюдения правил пользования платными парковками проходят ежедневно. Во время очередного рейда на улице Минина инспекторы обнаружили автомобиль без государственных номеров. Машину изъяли и отправили на специализированную стоянку. Владельцу грозит административная ответственность в соответствии с региональным законодательством.

По словам представителей разработчика программного комплекса, система автоматически сканирует транспорт при въезде на парковку, фиксирует его марку, модель и регистрационный знак. Благодаря этому информация о машине сохраняется даже в том случае, если позже номер окажется закрыт посторонними предметами.

Контроль ведется не только с помощью цифровых технологий. Нарушения также выявляют пешие инспекторы, которые ежедневно обходят платные парковочные зоны. Если номерной знак закрыт карточкой, бумагой или другим предметом, факт нарушения фиксируется и передается для дальнейшего рассмотрения.

В АТИ напомнили, что штраф за нарушение правил пользования платными парковками для граждан может достигать 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – 20 тысяч рублей.