ИИ выявил более тысячи нарушений на платных парковках Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде с помощью искусственного интеллекта выявили более тысячи случаев сокрытия государственных регистрационных знаков на платных парковках. Технология позволяет определять данные автомобиля еще в момент въезда в парковочную зону, поэтому попытки скрыть номер больше не помогают избежать ответственности, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

По информации МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», проверки соблюдения правил пользования платными парковками проходят ежедневно. Во время очередного рейда на улице Минина инспекторы обнаружили автомобиль без государственных номеров. Машину изъяли и отправили на специализированную стоянку. Владельцу грозит административная ответственность в соответствии с региональным законодательством.

По словам представителей разработчика программного комплекса, система автоматически сканирует транспорт при въезде на парковку, фиксирует его марку, модель и регистрационный знак. Благодаря этому информация о машине сохраняется даже в том случае, если позже номер окажется закрыт посторонними предметами.

Контроль ведется не только с помощью цифровых технологий. Нарушения также выявляют пешие инспекторы, которые ежедневно обходят платные парковочные зоны. Если номерной знак закрыт карточкой, бумагой или другим предметом, факт нарушения фиксируется и передается для дальнейшего рассмотрения.

В АТИ напомнили, что штраф за нарушение правил пользования платными парковками для граждан может достигать 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – 20 тысяч рублей.