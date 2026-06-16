Нижегородская область и ГПНТБ России договорились о сотрудничестве. Фото: Министерство науки и высшего образования Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и Государственная публичная научно-техническая библиотека России подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет партнерство в сфере науки, образования, издательской деятельности и развития библиотечной системы. Подписи под соглашением поставили заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева и директор ГПНТБ России Наталья Михальченкова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стороны планируют совместно реализовывать научные, образовательные и методические проекты, проводить конференции, семинары, круглые столы, презентации и книжные выставки. Особое внимание будет уделено популяризации науки и научно-технической литературы среди жителей региона.

Соглашение было подписано на X Международном профессиональном форуме «Книга. Наука. Культура. Образование. Инновации», который прошел на площадке университета «Сириус». Одной из ключевых тем форума стала модернизация научно-технических библиотек и создание единого реестра профильных библиотек и центров Национальной технологической инициативы.

По словам Екатерины Солнцевой, современные библиотеки сегодня меняют свою роль и постепенно превращаются из традиционных книгохранилищ в цифровые центры знаний. Она отметила, что сотрудничество с ГПНТБ России позволит Нижегородской области обмениваться передовым опытом и внедрять современные практики в библиотечном деле и сфере инновационных технологий.