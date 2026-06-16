ННГУ и ПИМУ вошли в сотню лучших вузов России по версии RAEX. Фото: Пресс-служба ННГУ

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет вошли в рейтинг ста лучших вузов страны RAEX-100 по итогам 2026 года. ННГУ занял 36-е место, а ПИМУ расположился на 62-й строчке, улучшив свой результат по сравнению с прошлым годом. Данные опубликованы на официальном портале RAEX.

По сравнению с рейтингом 2025 года ННГУ опустился на одну позицию – тогда университет находился на 35-м месте. ПИМУ, напротив, продемонстрировал положительную динамику, поднявшись сразу на пять строчек – с 67-го на 62-е место.

Лидером рейтинга в очередной раз стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Второе место сохранил МГТУ имени Н.Э. Баумана, а третьим стал Московский физико-технический институт. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Состав первой двадцатки рейтинга остался неизменным, а большинство участников списка по-прежнему представляют Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. При этом в рейтинге продолжает расти число инженерно-технических вузов: в нынешнем выпуске их насчитывается уже 39.

Рейтинг RAEX-100 считается одним из самых авторитетных исследований в сфере высшего образования. При его подготовке учитываются условия обучения, востребованность выпускников у работодателей и результаты научной деятельности вузов. В 2026 году в исследовании приняли участие 213 российских университетов, а количество участников опросов превысило 160 тысяч человек.