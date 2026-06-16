Дорогу к селу Криуша в Починковском округе обновили по нацпроекту. Фото: ГУАД НО

В Починковском районе завершили ремонт подъездной дороги к селу Криуша по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объект принят государственной комиссией и введён в эксплуатацию, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Протяжённость отремонтированного участка — 2,2 километра. Работы заняли всего один месяц: подрядчик уложился в сжатые сроки, сохранив высокое качество. Стоимость контракта составила 41,3 миллиона рублей. Специалисты выполнили устройство выравнивающего слоя асфальтобетона, укладку верхнего покрытия, вырубку зарослей на локальных участках и укрепление обочин щебнем. На всех этапах ремонт контролировали сотрудники ГКУ НО «ГУАД». Замеры и проверки подтвердили полное соответствие проектной документации, замечаний в процессе работ не было.

Дорога ведёт к селу Криуша, где проживает около 150 человек. Однако главное её значение — в доступе к одному из ведущих сельхозпредприятий района, сельскохозяйственному производственному кооперативу «Криушинский», который специализируется на производстве молока. Надёжная транспортная связь критически важна для вывоза готовой продукции, доставки кормов и комфортной работы сотрудников.

В этом году в Починковском округе также приведут в порядок дороги «Ужовка — Ризоватово — Мадаево» (14 километров) и «Подъезд к посёлку Арзинка — селу Мадаево от трассы Нижний Новгород — Саратов» (3,2 километра).

С 2019 года в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» (ранее — «Безопасные и качественные дороги») в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тысячи километров дорог, построено и реконструировано около 140 километров региональных трасс. Только в прошлом году в нормативное состояние приведён 761 километр дорожной сети при плане в 626 километров.