Нижегородские врачи спасли дачницу с осколком стекла в позвоночнике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде нейрохирурги областной клинической больницы имени Семашко спасли женщину, которая несколько дней жила с крупным осколком стекла в шее. После падения в парнике инородное тело проникло глубоко в ткани, повредило твердую мозговую оболочку и остановилось рядом с жизненно важными нервами и сосудами, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Несчастный случай произошел на дачном участке. Женщина споткнулась в парнике и ударилась головой о стеклянную стенку. Стекло разбилось, оставив рану на шее. Поскольку кровотечение было незначительным, пострадавшая обработала повреждение самостоятельно и решила, что серьезной опасности нет.

Однако боль в шее не проходила. Лишь спустя три дня женщина обратилась за медицинской помощью. После госпитализации врачи провели компьютерную томографию и обнаружили проникающее ранение. Оказалось, что осколок стекла прошел вглубь тканей и оказался в непосредственной близости от структур спинного мозга. По словам специалистов, любое неосторожное движение могло привести к тяжелым последствиям.

Нейрохирурги и травматологи экстренно провели высокотехнологичную операцию. Медики извлекли осколок, выполнили частичную резекцию дужек второго шейного позвонка и восстановили поврежденную твердую мозговую оболочку. Это позволило избежать утечки спинномозговой жидкости и развития опасной инфекции.

Операция прошла успешно. Послеоперационный период обошелся без осложнений, а пациентку уже выписали домой в удовлетворительном состоянии.