Владислав Атмахов назвал главные проблемы здравоохранения Нижегородской области

Владислав Атмахов назвал главные проблемы в здравоохранении Нижегородской области. ФОТО: НРО ЛДПР.

В Нижнем Новгороде состоялся круглый стол с врачами городской клинической больницы №13, организованный координатором регионального отделения ЛДПР, лидером партийной фракции в Заксобрании Нижегородской области Владиславом Атмаховым. Здесь были озвучены главные проблемы здравоохранения, существующие в регионе. Среди них нехватка врачей и низкие зарплаты медиков, отдаленность больниц в небольших населенных пунктах и долгое отсутствие ремонта в медицинских учреждениях.

- Сегодня особенно важно слышать мнение тех, кто ежедневно работает с людьми и знает ситуацию изнутри. Именно поэтому ЛДПР проводит встречи с врачами, пациентами, профильными НКО и экспертным сообществом, чтобы сформировать объективную картину происходящего в сфере здравоохранения, – отметил Владислав Атмахов.

В ходе круглого стола его участники не только назвали существующие проблемы, но и подумали над их решением. В частности, среди предложенных мер прозвучало повышение зарплат медикам, строительство новых больниц и поликлиник в небольших населенных пунктах и привлечение в сферу здравоохранения молодых специалистов. Чтобы сделать профессию врача более популярной среди молодежи, предлагается проводить соответствующие лекции в школах. Кроме того, медики посоветовали ввести программы целевого обучения в учреждениях специального образования. При этом прохождение практики для студентов должно быть организовано не только в городских больницах, но и в медицинских учреждениях в отдаленных населенных пунктах.

На существующие проблемы в сфере здравоохранения в ЛДПР обратили внимание уже давно. Однако решать эти проблемы нужно не на уровне отдельных регионов, а на федеральном уровне Причем подходить к этому вопросу необходимо комплексно.

Именно поэтому ЛДПР организует Всероссийский форум пациентов, который состоится 19 июня в Москве. Он станет важной площадкой для обсуждения существующих проблем в медицине и для поиска их решения.

К диалогу приглашены пациенты, медики, юристы, представители общественных организаций и все заинтересованные в этом вопросе граждане. Стать участником форума можно как в очном формате, так и онлайн. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале.