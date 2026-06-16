16 миллионов горячих обедов выдали за год в школах Нижнего Новгорода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году Дирекция по организации питания обеспечила горячими обедами учеников 164 школ Нижнего Новгорода. За год детям выдали около 16 миллионов рационов – это на 3% больше, чем годом ранее. Итоги работы учреждения обсудили депутаты на заседании комиссии городской Думы по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму.

Как сообщил директор Дирекции по организации питания Евгений Пороховой, бесплатное горячее питание получали 53,7 тысячи учеников начальных классов. Еще 35,8 тысячи школьников питались за счет родительской платы. Кроме того, учреждение организовало питание для более чем 20 тысяч детей в пришкольных лагерях.

Контроль качества продукции ведется сразу по нескольким направлениям. Специалисты дирекции регулярно проверяют сырье и готовые блюда, а для независимой оценки привлекаются внешние эксперты. В школах работают бракеражные комиссии, а родители могут оставить отзыв о качестве питания через специальный QR-код.

По итогам опросов школьников в меню появились новые блюда, среди которых сырные биточки, фишболлы в сырном соусе, оладьи-сэндвичи с вареной сгущенкой, йогурт и творог.

В прошлом году Дирекция по организации питания также вошла в число призеров всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», заняв третье место. Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что учреждение успешно справляется со своими задачами, уделяя особое внимание качеству продукции и разнообразию меню.