Дзержинская ТЭЦ готовится к отопительному сезону. Фото: тг-канал Михаила Клинкова

Глава города Дзержинска Михаил Клинков посетил городскую ТЭЦ, где обсудил подготовку к предстоящей зиме и осмотрел ключевые объекты. Вместе с директором филиала «Нижегородский» Группы «Т Плюс» Ириной Гнеушевой и директором Дзержинской ТЭЦ Дмитрием Чернядьевым он проверил тепловые щиты управления, главный щит управления и химический цех. Об этом Михаил Клинков сообщил в своих соцсетях.

Дзержинская ТЭЦ — мощнейшее предприятие Нижегородской области, которое обеспечивает отоплением и горячей водой более половины жителей Дзержинска и промышленных предприятий. Установленная электрическая мощность станции составляет 565 МВт, тепловая — 1138,4 Гкал/ч. Здесь работает одна из первых в России высокоэффективных газотурбинных установок мощностью 150 МВт. А в 2020 году ввели в эксплуатацию энергетический котел мощностью 75 Гкал/ч.

За последние три года на ремонт и развитие станции направили 1,2 млрд рублей. Среди ключевых проектов — ввод водогрейного котла мощностью 34,5 Гкал/ч, реконструкция водоподготовительных установок химического цеха и внедрение цифровых систем управления.

Сейчас идёт активная подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов. Инвестиции в этот процесс в 2026 году составят 430 млн рублей. Уже завершены капитальные ремонты котлоагрегата №1 и механического фильтра №6 химического цеха. По словам Ирины Гнеушевой, все работы идут по графику, специалисты делают всё необходимое, чтобы обеспечить стабильную работу станции и надёжное теплоснабжение жителей предстоящей зимой.

В октябре этого года Дзержинской ТЭЦ исполнится 65 лет. За десятилетия работы станция превратилась в современный комплекс, которым гордится и регион, и город. Михаил Клинков поблагодарил коллектив за многолетнюю безаварийную работу и эффективное развитие.