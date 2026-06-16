Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 10:24

Дополнительные электрички запустят для гостей фестиваля «Золотая Хохлома»

Составы будут ходить допоздна
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дополнительные электрички запустят для гостей фестиваля «Золотая Хохлома».

Дополнительные электрички запустят для гостей фестиваля «Золотая Хохлома».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

20 и 21 июня в городе Семёнове пройдёт XXII Международный фестиваль «Золотая Хохлома» — одно из главных культурных событий Нижегородской области, которое ежегодно собирает тысячи гостей со всей страны. Чтобы добраться до праздника было удобно и комфортно, назначены дополнительные электрички. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.

20 июня гости фестиваля смогут уехать из Нижнего Новгорода в 21:40 и прибыть в Семёнов в 22:46. Обратно — в 23:10, с прибытием на Московский вокзал в 00:16. Для жителей пригородных населённых пунктов предусмотрены промежуточные остановки на станциях Деяново, Осинки, Тарасиха, Кеза, Линда, Каликино, Шпалозавод, Киселиха, Рекшино и Толоконцево.

В этот же день в честь праздника по маршруту отправится и специальный туристский ретроэлектропоезд «Красная птица».

Напомним, что и в обычные дни из Нижнего Новгорода до Семёнова электрички ходят ежечасно. Первая отправляется в 6:09, последняя — в 22:39. Однако дополнительные рейсы специально назначены для тех, кто планирует остаться на празднике до самого вечера и не хочет переживать о том, как добраться домой.

Фестиваль «Золотая Хохлома» — это ярмарка народных промыслов, концерты, мастер-классы и возможность прикоснуться к традиционной культуре.