Дополнительные электрички запустят для гостей фестиваля «Золотая Хохлома». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

20 и 21 июня в городе Семёнове пройдёт XXII Международный фестиваль «Золотая Хохлома» — одно из главных культурных событий Нижегородской области, которое ежегодно собирает тысячи гостей со всей страны. Чтобы добраться до праздника было удобно и комфортно, назначены дополнительные электрички. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.

20 июня гости фестиваля смогут уехать из Нижнего Новгорода в 21:40 и прибыть в Семёнов в 22:46. Обратно — в 23:10, с прибытием на Московский вокзал в 00:16. Для жителей пригородных населённых пунктов предусмотрены промежуточные остановки на станциях Деяново, Осинки, Тарасиха, Кеза, Линда, Каликино, Шпалозавод, Киселиха, Рекшино и Толоконцево.

В этот же день в честь праздника по маршруту отправится и специальный туристский ретроэлектропоезд «Красная птица».

Напомним, что и в обычные дни из Нижнего Новгорода до Семёнова электрички ходят ежечасно. Первая отправляется в 6:09, последняя — в 22:39. Однако дополнительные рейсы специально назначены для тех, кто планирует остаться на празднике до самого вечера и не хочет переживать о том, как добраться домой.

Фестиваль «Золотая Хохлома» — это ярмарка народных промыслов, концерты, мастер-классы и возможность прикоснуться к традиционной культуре.