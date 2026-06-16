Жителям Нижнего Новгорода спишут пени за долги по ЖКУ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Нижнего Новгорода получили возможность избавиться от пеней, начисленных за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ассоциация пяти домоуправляющих компаний города запустила акцию «Долги погаси – пени спиши», которая действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ДУКа.

Принять участие в акции могут собственники и наниматели жилья, имеющие задолженность по оплате ЖКУ. Для этого необходимо полностью погасить основной долг либо заключить соглашение о рассрочке сроком до шести месяцев. Кроме того, участникам нужно своевременно оплачивать текущие коммунальные начисления и подключить электронную квитанцию либо установить мобильное приложение «Мой дом 24».

Тем, кто погасит задолженность без оформления рассрочки и выполнит все условия акции, подавать отдельное заявление не потребуется. В случае рассрочки после выполнения обязательств необходимо обратиться с заявлением на списание пеней.

При этом акция распространяется не на всех должников. Пени не будут списаны, если задолженность уже взыскана по решению суда либо является частью судебного разбирательства. Также размер списываемых пеней не может превышать сумму погашенного долга.

Информация о списании будет отражена в платежных документах за сентябрь 2026 года.