Суд взыскал 300 тысяч рублей за травму школьницы в Павлове. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Павловский городской суд обязал выплатить школьнице 300 тысяч рублей компенсации морального вреда после инцидента, который произошел в стенах учебного заведения. Большую часть суммы – 210 тысяч рублей – суд взыскал со школы, еще по 30 тысяч рублей должны выплатить трое несовершеннолетних участников конфликта, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как установил суд, происшествие случилось после окончания урока. Трое подростков задержали девочку в здании школы, после чего один из них толкнул ее. Школьница потеряла равновесие и упала.

В результате падения ребенок получил травмы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. После этого пострадавшая сторона обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Рассмотрев материалы дела, суд частично удовлетворил исковые требования. Если у несовершеннолетних не окажется собственных доходов или имущества, достаточных для выплаты компенсации, обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на их родителей.