Улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют на три месяца

Движение на участке улицы Славянской в Нижнем Новгороде закроют на три месяца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Временные ограничения для транспорта введут на улице Славянской в центре Нижнего Новгорода с 22 июня. Как сообщается на сайте городской администрации, проезд будет перекрыт на отрезке от дома № 52 корп. 1 по улице Студеной до дома № 33 по улице Славянской.

Ограничения начнут действовать с 6:00 и продлятся до 23:59 1 октября. Причиной перекрытия станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. На время проведения работ на участке установят временные дорожные знаки, ограждения и информационные аншлаги.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам. Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом вводимых ограничений.